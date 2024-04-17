Волошин заявил, что в случае захвата Часового Яра войсками Путина под угрозой окажется ряд населенных пунктов области. Если россияне оккупируют город, они смогут начать наступление на Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на американское издание Politico.

По словам подполковника, Часов Яр, расположенный в 10 км от Бахмута, является господствующей высотой, которая обеспечивает контроль над окрестностями, что выгодно для обороны. Поэтому захват этого города ВС РФ облегчит им продвижении в направлении других населенных пунктов региона.

Отметим, ранее в Нацгвардии сообщили, что РФ забирает силы с Лиманского направления и перебрасывает их в Донецкую область для наступления на Часов Яр.

Как сообщалось, эксперты ISW объяснили, почему российские оккупационные войска могут захватить Часов Яр быстрее, чем Бахмут и Авдеевку.