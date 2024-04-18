Представитель ВС ВСУ рассказал, что американские ЗРК Patriot неоднократно сбивали аэробаллистические ракеты «Кинжал», учитывая особенность этого оружия, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Евлаш объяснил, что после того, как МиГ-31К сбрасывает гиперзвуковую ракету, она набирает еще и скорость полета истребителя. Однако непосредственно перед приближением к цели «Кинжал» меняет скорость на сверхзвуковую, превращаясь в баллистическую ракету.

Спикер Воздушных сил Украины отметил, что именно в тот момент, когда оружие начинает лететь с гиперзвуковой скоростью, оно становится уязвимым для атак противовоздушной обороны, в частности ЗРК Patriot.

Напомним, что 17 апреля российские оккупационные силы обстреляли Чернигов. Начальник ОВА Вячеслав Чаус сообщил, каким типом ракет армия Путина трижды ударила по областному центру.