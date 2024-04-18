Центр Разумкова и фонд «Демократические инициативы» с 21 по 27 марта провели опрос, выяснив, насколько украинцы доверяют сообщениям о войне из официальных источников, информирует «НБН».

Результаты исследования показали, что полностью доверяют информации о событиях войны, которая поступает от государственных органов, всего 6% респондентов, скорее доверяют – 33% опрошенных.

10% украинцев признались, что совсем не доверяют заявлениям властей о войне, 19% граждан – скорее не доверяют им. 32% респондентов рассказали, что им трудно сказать, доверяют они или нет информации, которую предоставляют государственные органы.

Социологи отметили, что доля украинцев, которая верит официальным сообщениям о войне, превышает долю тех граждан, которая им не доверяет.

Ранее соцопрос Центра Разумкова показал, кому из государственных и общественных институтов украинцы доверяют больше всего.