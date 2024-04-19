Филатов в своем Telegram-канале сообщил, что российские захватчики нанесли удар по большому многоподъездному дому на улице Вокзальной. Мэр отметил, что количество жертв вражеской атаки может возрасти, информирует «НБН».

По словам городского главы, путинские оккупационные силы обстреляли многоэтажку сверхзвуковой крылатой противокорабельной ракетой Х-22. Чиновник отметил, что этим же оружием россияне ударили по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года и по ТРЦ «Амстор» в Кременчуге 27 июня 2022 года.

Филатов подчеркнул, что использование такой ракеты для атак на населенные пункты и жилые застройки – сознательное военное преступление РФ. Мэр считает чудом, что количество жертв сегодняшнего обстрела не измеряется десятками, добавив, что Украина отомстит врагу за каждого пострадавшего и убитого.

Начальник ОВА Сергей Лысак сообщил, что количество пострадавших в результате атаки оккупантов на Днепр возросла до 25 человек, 2 человека погибли.

Напомним, президент Владимир Зеленский показал кадры последствий обстрела Днепра войсками РФ.