Спикер Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона прокомментировал задержание гражданина Польши, который готовил покушение на Зеленского в пользу спецслужб РФ, информирует «НБН».

По его словам, этот инцидент говорит о том, что наш враг использует методы, которые находятся за рамками ведения войны в традиционном понимании. Представитель ГУР МОУ напомнил, что оккупанты продолжают пытаться организовать покушения на представителей политической и военной власти Украины, в частности на президента и главного разведчика страны Кирилла Буданова.

Юсов отметил, что военно-политическое руководство нашей страны – серьезная угроза для РФ. Спикер ГУР добавил, что россияне – коварные террористы, а не цивилизованный противник, что должен понимать весь мир.

Ранее представитель ГУР рассказал, сколько раз РФ пыталась ликвидировать главного разведчика Украины Кирилла Буданова с начала войны.