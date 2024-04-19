В сводке разведывательного центра эстонских сил обороны отмечается, что Донецкое направление для «второй армии мира» остается основным – здесь россияне сосредоточили существенную часть личного состава, информирует «НБН» со ссылкой на ERR.

В отчете сказано, что путинские войска оставляют попытки окружить и оккупировать Часов Яр в Бахмутском районе. Однако Силы обороны Украины построили мощные оборонительные укрепления в городе, из-за чего армия государства-террориста несет большие потери в ходе боевых столкновений.

Согласно прогнозу разведывательной службы Эстонии, быстрого захвата Часового Яра российскими оккупационными войсками не ожидается.

Напомним, ранее ситуацию в районе города прокомментировал спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин. Подполковник назвал четыре населенных пункта, на которые «вторая армия мира» может начать наступление в случае оккупации Часового Яра.