В интервью ВВС главный разведчик Украины заверил, что наша страна способна закончить войну с РФ восстановлением своей территориальной целостности с выходом на государственные границы 1991 года.

По словам генерала, даже после окончания боевых действий ситуация на границах будет оставаться напряженной, информирует «НБН».

Буданов считает, что война закончится даже при нынешней военно-политической власти в стране-агрессоре. Однако РФ продолжит попытки начать новый конфликт, ведь она не откажется от своей цели уничтожить Украину.

Военачальник призвал посмотреть на историю двух стран, исходя из которой становится понятно, что конфликт между ними будет появляться, затихать, потом снова появляться и т.д. Начальник ГУР МОУ добавил, что Украина может одержать победу в войне, однако не способна изменить ход истории в будущем.

Также в интервью генерал оценил подготовку пехоты ВС РФ и указал на проблемы в путинских оккупационных войсках.