В интервью ВВС военачальник заявил, что на данный момент говорить об угрозе нового наступления «второй армии мира» на север нашей страны и Киев безосновательно. По словам главного разведчика Украины, относительно этого ситуация абсолютно не изменилась, информирует «НБН».

Также генерал прокомментировал слова директора ЦРУ Уильяма Бернса, который сообщал, что накануне полномасштабного вторжения РФ он приезжал в Киев и передавал информацию о планах оккупантов, в частности по высадке в Гостомеле, однако глава государства Владимир Зеленский счел эти данные бездоказательными.

Начальник ГУР МОУ отметил, что он лично знает Бернса и гордится этим знакомством, поэтому ему было некорректно публично комментировать заявления директора ЦРУ. При этом он подтвердил, что украинская разведка располагала аналогичными данными о предстоящем нападении ВС РФ.

Буданов напомнил, что накануне вторжения россиян еще осенью публично ГУР предупреждало об угрозе и указывало направления, на которых врага намерен атаковать. Однако отвечать на вопрос журналиста, передавалась ли эта информация Зеленскому и какой была его реакция, военачальник отказался.

Также в интервью генерал оценил способность Украины завершить войну выходом на границы 1991 года.