Глава оборонного ведомства вместе с руководителем МИД Дмитрием Кулебой принял участие в заседании Совета ЕС по ситуации в Украине, информирует «НБН».

В ходе выступления Умеров сообщил, что в этом году ВС РФ запустили по нашей стране тысячи ракет, дронов-камикадзе и авиационных бомб. В частности, враг прибег к беспрецедентному применению КАБов весом до 1,5 тонн. По словам министра, именно это оружие позволяет армии Путина продвигаться на фронте.

Руководитель Минобороны поблагодарил государства, которые передали или сообщили о готовности предоставить Киеву комплексы ПВО. Чиновник подчеркнул, что системы противовоздушной обороны могут стать решающим фактором в защите воздушного пространства, спасти тысячи жизней украинцев и помочь защитникам отразить нападение россиян.

Ранее постпред Украины в ООН Сергей Кислица рассказал, сколько ракет, ударных БПЛА и КАБов войска РФ выпустили по нашей стране с начала года.