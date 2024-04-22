В эфире национального телемарафона пресс-секретарь объяснил, что «демилитаризированный» во временно захваченном Севастополе корабль «Коммуна» был уникальным. «Освободители» использовали судно для поиска элементов крейсера «Москва» на месте его потопления, которые интересовали власти РФ, информирует «НБН».

По словам Плетенчука, для этой цели на борту спасательного корабля были подводные дроны и необходимое оборудование. Помимо этого, корпус «Коммуны» должен был прикрывать боевые суда в гавани Севастополя.

Представитель ВМС ВСУ отметил, что корабли ЧФ РФ не покидают пункты базирования, в то время, как россияне усиливают воздушное патрулирование акватории, чтобы защитить от ударов Сил обороны Украины остатки своего флота.

Ранее британская разведка прокомментировала замену командующего Черноморским флотом страны-агрессора.