О том, что российский флот в акватории Черного моря перешел в пассивную фазу действий, в том числе и минимизировал количество ракетных ударов по Украине, сразу после устранения предыдущего командующего, пишет «НБН», ссылаясь на X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Аналитики военной разведки Британии отметили — в начале текущего месяца, ракетный фрегат подтипа «Григорович» (имеет на борту комплексы вертикального запуска крылатых ракет по морским/наземным целям) был загружен боеприпасами на новой базе ЧФ РФ в порту Новороссийска. Ранее такими ракетами РФ традиционно обеспечивала свой флот на базе в Севастополе. Теперь же, ЧФ РФ в существенной степени перебросил свои как надводные корабли, так и подлодки, подальше от Севастополя — на восток, в Новороссийск.

Таким образом, смещение предыдущего командующего ЧФ РФ в марте 2024 года, спровоцировало понижение активности, включая ракетную, флота, что впервые фиксируется с начала войны.

В Минобороны Великобритании акцентировали — вопреки тому, что Черноморский флот почти наверняка базируется в Новороссийске, стремясь избежать украинских атак морем, его инфраструктура для технического обслуживания, материально-технического снабжения и управления вооружением в данном порту, судя по всему, была оптимизирована для последующей дислокации здесь «на неопределенный срок».

Ранее мы писали о том, что в ВМС ВСУ рассказывали, как флот РФ изменил тактику ракетных атак на Украину.