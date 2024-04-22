В эфире «Суспільне» подполковник напомнил, что армия Путина сосредоточилась на оккупации Часового Яра в Бахмутском районе, поэтому ВС РФ постоянно атакуют населенный пункт и его окрестности, информирует «НБН».

Военный рассказал, что в районе города против защитников воюют оккупанты из 217-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии страны-агрессора.

Представитель ОСГВ «Хортица» уточнил, что атакуют позиции украинских воинов в городе и его окрестностях около 20-25 тысяч «освободителей». Однако врагу не удается закрепиться, и он вынужден отходить.

Волошин отметил, что войска государства-террориста пытаются оккупировать населенный пункт, игнорируя большие потери личного состава и техники.

Ранее Волошин объяснил, на какие города начнут наступать российские войска, в случае захвата Часового Яра.