В интервью NBC News украинский лидер сообщил, что российские оккупанты к 9 мая хотят осуществить захват Часового Яра, который на сегодня является одним из самых горячих направлений фронта.

Кроме того, Кремль намерен набрать в армию Путина до 1 июня 300 000 бойцов, чтобы начать масштабные наступательные действия, информирует «НБН».

По словам президента, он рассчитывает на то, что Украина выстоит, что необходимое вооружение поступит вовремя и защитники смогут разбить врага, а после и его планы относительно масштабного контрнаступления в начале лета.

Гарант отметил, что бойцам ВСУ на востоке страны не хватает нужного оружия, поэтому Киев рассчитывает на помощь от Вашингтона. В частности, Силам обороны необходима техника для борьбы с разведывательными БПЛА, с помощью которых оккупанты корректируют огонь артиллерии, а также им нужны артиллерийские боеприпасы.

Ранее глава государства назвал сценарий, при котором иностранные войска будут защищать нашу страну.