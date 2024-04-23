Майор в эфире национального телемарафона, комментируя ночную атаку армии Путина на Украину ударными беспилотниками, заявил, что российские оккупанты использовали новую тактику запуска «Шахедов», информирует «НБН».

Как объяснил представитель Воздушных сил ВСУ, «освободители» старались направлять один-два дрона-камикадзе с разной периодичностью по разным направлениям. Цель такого способа запуска БПЛА – максимально усложнить силам противовоздушной обороны борьбу с беспилотниками.

Евлаш отметил, что в ходе ночной атаки также россияне пытались разведать применение мобильных огневых групп.

Спикер ВС ВСУ предупредил о том, что путинские войска активизируют нанесение ударов по нашей стране разными методами, пока Силы обороны не получили американскую помощь.

Отметим, что этой ночью сбитый «Шахед» упал на жилой сектор в Одессе. Мэр города Геннадий Труханов сообщил о пострадавших и показал кадры последствий вражеского удара.