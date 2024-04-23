Мэр Одессы в своем Telegram-канале сообщил, что в результате падения сбитого БПЛА на областной центр был поврежден жилой сектор – получили разрушения как минимум 14 квартир.

Городской глава опубликовал фотографии последствий удара оккупантов беспилотниками-камикадзе, заявив, что есть пострадавшие, информирует «НБН».

Фото — t.me/truonline

Фото — t.me/truonline

Фото — t.me/truonline

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер позже уточнил, что в результате атаки «Шахедов» в городе пострадали 9 человек, из них 4 детей. В Силах обороны Юга Украины отметили, что этой ночью ВС РФ направляли дроны-камикадзе на промышленную и припортовую инфраструктуру региона.

Напомним, 21 апреля путинские войска били по Одесчине баллистическими ракетами. Начальник ОВА Олег Кипер рассказал подробности атаки на регион, назвав количество пострадавших.