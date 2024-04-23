Военачальник в интервью изданию LIGA.net заявил, что войска Российской Федерации могут захватить Харьков, однако это у них не получится, назвав причину, информирует «НБН».

По словам бригадного генерала, армия Путина способна действовать только по классическому сценарию – наступать на одном направлении, отвлекая на двух-трех. Для Харькова такая тактика «освободителей» будет тяжелой, поскольку нужно будет постоянно защищать критическую и гражданскую инфраструктуру.

Командующий НГУ отметил, что «второй армии мира» нужно будет воевать годы, чтобы захватить областной центр. Пивненко призвал вспомнить, сколько времени у ВС РФ ушло на оккупацию Бахмута и Авдеевки Донецкой области.

Как считает военачальник, россиянам легче поменять власть в своей стране и отказаться от своих планов, чем захватить город, положив еще тысячи путинских солдат.

Ранее аналитики Института изучения войны в США оценили вероятность наступления войск страны-агрессора на Харьков в ближайшее время.