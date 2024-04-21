О том, что войска государства-террориста не прекращают нанесения точечных ракетных ударов по этому региону, пишет «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.

По словам Кипера, после обеда, враги снова ударили баллистикой по территории Одесской области, нацелив удары на транспортно-логистический объект припортовой инфраструктуры.

Как стало известно, взрывная волна, а также обломки одной из ликвидированных ракет, повредили ряд частных домовладений. В одном жилом доме упал потолок, а на частном подворье возникло возгорание сухих кормов.

Кроме того, на текущее время (около 2 часов дня), известно лишь об одном пострадавшем, а информация о масштабах последствий — уточняется.

По состоянию на 14:43: пострадало три мужчины и одна женщина, которым предоставляется необходимая медпомощь.

Ранее мы информировали о том, что Кипер сообщал подробности утренней атаки на Одесчину 20 апреля.