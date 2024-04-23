OSINT-аналитик MT Anderson на своей странице в соцсети Х опубликовал спутниковые снимки спасательного корабля «Коммуна» войск страны-агрессора до атаки 20 апреля и после удара ВСУ 22 апреля, информирует «НБН».

Фотография пораженного в Севастополе судна «второй армии мира» демонстрирует, что оно не получило значительных повреждений в результате атаки Сил обороны Украины 21 апреля.

Фото — twitter.com/mt_anderson

Кроме того, российские захватчики оставили корабль «Коммуна» на том же месте, где он получил удар. В то же время БДК проекта 775 и сторожевой корабль «Буревестник» «освободители» переместили в другое место, а разведывательный корабль «Иван Хурс» россияне разместили возле причала.

Ранее спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, для какой цели оккупанты использовали пораженный Силами обороны корабль «Коммуна» во временно захваченном Крыму.