В эфире национального телемарафона Волошин заявил, что в Донецкой области «вторая армия мира» пытается захватить поселок Ивановское, а также окрестности села Богдановка, чтобы прорваться к Часовому Яру, информирует «НБН».

По словам спикера ОСГВ «Хортица» вблизи этого города в Бахмутском районе Силы обороны Украины ценой титанических усилий не одни сутки сдерживают российских захватчиков и стабилизируют ситуацию.

Подполковник отметил, что защитники в последние дни фиксируют обострение обстановки на востоке страны. Самыми горячими направлениями являются Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское.

Волошин рассказал, что в некоторых зонах фронта путинские оккупационные силы постоянно пытаются штурмовать позиции ВСУ, применяя танки, артиллерию, дроны разных типов и боевые самолеты.

Ранее представитель ОСГВ «Хортица» сообщил, сколько оккупантов командование ВС РФ бросило на штурмы Часового Яра.