Разведка Великобритании проанализировала информацию независимой российской группы «Медиазона» по дезертирству в захватнических войсках РФ. По данным интернет-издания, в марте военные суды страны-агрессора вынесли рекордное количество приговоров за дезертирство – 684.
Об этом пишет «НБН» со ссылкой на страницу МО Соединенного Королевства в соцсети Х.
Общее количество таких случаев с начала мобилизационных мероприятий в государстве-террористе в сентябре 2022 года составляет 7400. Больше всего россиян, которые не хотят участвовать в так называемой «спецоперации», в Московской области – 496.
Разведка Великобритании обратила внимание на то, что большинство путинских солдат, которые самовольно оставили воинскую часть или место военной службы, были приговорены к условным срокам, после чего бойцов вернули на фронт в Украину.
В отчете отмечается, что мобилизованным в ряды оккупантов приходится оставаться на службе на неопределенный срок с малой вероятностью перевода на мирное положение.
Ранее в ГУР МОУ рассказали, как командование ВС РФ пытается прекратить массовое дезертирство захватчиков.
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