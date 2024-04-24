Разведка Великобритании проанализировала информацию независимой российской группы «Медиазона» по дезертирству в захватнических войсках РФ. По данным интернет-издания, в марте военные суды страны-агрессора вынесли рекордное количество приговоров за дезертирство – 684.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на страницу МО Соединенного Королевства в соцсети Х.

Общее количество таких случаев с начала мобилизационных мероприятий в государстве-террористе в сентябре 2022 года составляет 7400. Больше всего россиян, которые не хотят участвовать в так называемой «спецоперации», в Московской области – 496.

Разведка Великобритании обратила внимание на то, что большинство путинских солдат, которые самовольно оставили воинскую часть или место военной службы, были приговорены к условным срокам, после чего бойцов вернули на фронт в Украину.

В отчете отмечается, что мобилизованным в ряды оккупантов приходится оставаться на службе на неопределенный срок с малой вероятностью перевода на мирное положение.

Ранее в ГУР МОУ рассказали, как командование ВС РФ пытается прекратить массовое дезертирство захватчиков.