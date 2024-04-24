Пропагандисты РФ сообщают, что захватчики создают группировку войск «Север» для оккупации Харькова и Сум. Руководитель ЦПД заявил, что подобные рассказы россиян призваны терроризировать украинцев и нагнетать панику, информирует «НБН».

Враг утверждает, что намерен довести группировку «Север» до 46 000 захватчиков и 1000 единиц техники. Коваленко объяснил, что такого количества личного состава и оружия недостаточно для наступательных операций. По его словам, эти войска россияне будут использовать для сковывания части сил ВСУ.

Лейтенант отметил, что оккупантам нужны пустые Сумы, Харьков и Чернигов. Поэтому они усиливают кампанию «пропаганды страха», пытаясь вынудить украинцев покинуть эти города, чтобы захватить их.

Руководитель ЦПД добавил, что РФ использует для распространения дезинформации ТіkТоk, после переходит в каналы мессенджеров Viber и Telegram.

Ранее командующий НГУ Александр Пивненко оценил возможность захвата Харькова.