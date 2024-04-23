С сегодняшнего дня до получения консульствами Украины разъяснений положений нового закона о мобилизации мужчины призывного возраста смогут воспользоваться лишь одной услугой – оформлением документов для возвращения на родину, информирует «НБН».

Глава МИД подтвердил соответствующее распоряжение для дипломатических ведомств Украины за рубежом га своей странице в соцсети Х. Кулеба подчеркнул, что в условиях войны для Украины является приоритетом ее защита от уничтожения РФ.

По словам дипломата, украинские мужчины, которые уехали из страны, дав понять, что их не волнует выживание родины, не могут рассчитывать на предоставление услуг государством за границей.

Министр напомнил, что мужчины призывного возраста были обязаны обновлять свои документы в ТЦК еще до 24 февраля 2022 года, подчеркнув, что пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед родиной.

Руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что он распорядился приостановить предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста и считает это решение честным.

Ранее глава МИД назвал условие, при котором Украина рассмотрит отказ от ударов по НПЗ в РФ.