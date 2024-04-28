О том, что утром этого выходного дня, 28 апреля, российско-оккупационная армия снова ударила по Николаеву дронами-камикадзе, вследствие чего частично уничтожен ряд объектов гражданской и критически-важной инфраструктуры, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-профиль местной областной военной администрации (ОВА) и Telegram-канал ГСЧС Украины.

Как стало известно, сильно повреждено здание одной из гостиниц, в которой произошло возгорание, позднее ликвидированное «чрезвычайниками».

Также, в другом гостиничном комплексе, расположенном рядом с первым отелем — выбиты оконные пролеты и стекла, а также повреждены припаркованные автомобили.

Помимо всего вышеописанного, в Николаеве поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры, и на данный момент выясняются масштабы последствий. К счастью, информации о пострадавших — нет.

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Ранее мы писали о том, что Козицкий сообщал подробности удара РФ по Львовщине 27 апреля.