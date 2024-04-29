Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в Министерстве обороны и Генштабе РФ, заявил об ударе ракетами ATACMS по мысу Тарханкут, информирует «НБН».

Сообщается, что в результате ракетной атаки на Крым «вторая армия мира» потеряла четыре установки противовоздушной обороны – 3 ЗРК С-300 и 1 комплекс С-400. Также «бавовна» отправила на «концерт Кобзона» 11 захватчиков, 4 оккупанта получили ранения.

Целью удара, как утверждает Telegram-канал, была противовоздушная оборона, «освободители» попытались сбить ракеты, которые летели прямо на них, однако безуспешно.

Ранее СМИ сообщили, что гауляйтер Крыма Сергей Аксенов попросил Москву передать для защиты полуострова от воздушных атак системы противовоздушной обороны из столицы РФ и области, на что получил отказ.