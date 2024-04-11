Глава Финляндии считает, что публичные предупреждения о расширении агрессии РФ за пределы Украины отвлекают лидеров организации от действительно важных действий, информирует «НБН» со ссылкой на издание Financial Times.

Политик заявил, что главы государств Североатлантического Альянса должны сконцентрироваться на предоставлении немедленной помощи армии Украины, что является сейчас приоритетом, и подготовке своих армий к возможному конфликту с россиянами.

Стубб отметил, что его беспокоят «воинственные» заявления лидеров государств-членов организации о намерении Кремля испытать на прочность Альянс и что Европа следующая на очереди после Украины.

Глава государства не верит, что российские войска нападут на территорию организацииа до 2030 года, однако он убежден, что члены военно-политического блока должны быть лучше подготовлены к возможному нападению оккупантов.

Как сообщалось, ранее польский лидер Анджей Дуда предложил лидерам НАТО увеличить оборонные расходы стран до 3% ВВП.