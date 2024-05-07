OSINT-исследователь Necro Mancer на своей странице в соцсети Х опубликовал скриншот некролога в одном из пабликов российского города Северодвинск Архангельской области, информирует «НБН».

В публикации сказано, что 51-летний подполковник ВС РФ погиб 30 апреля «при исполнении воинского долга» в ходе так называемой «спецоперации». Сообщается, что военачальника путинской армии похоронят в родном Северодвинске 10 мая.

Фото — twitter.com/666_mancer

Спиридонов, которого судя по всему Силы обороны Украины ликвидировали на территории Крыма, служил в 1528-м зенитном полку. Это подразделение занимается обслуживанием ЗРК С-400, которыми путинские оккупационные войска наносят удары по нашей стране.

Напомним, ВСУ ракетном ударом по штабу «второй армии мира» во временно захваченном Луганске 13 апреля ликвидировали командира 59-й гвардейской бригады ВС РФ.