Американское издание Foreign Affairs пишет, что с октября Силы обороны Украины минимум 20 раз ударили по нефтеперерабатывающим предприятиям на территории РФ. Дроны бьют по НПЗ, чтобы сократились доходы Москвы от продажи «черного золота» и войска Путина не получали топливо, информирует «НБН».

По данным журналистов, к концу марта украинские Силы обороны уничтожили около 14% нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессора, вынудив Москву на полгода ввести запрет на вывоз бензина за границу.

США раскритиковали Украину за удары по НПЗ, однако, как отмечает СМИ, подобные заявления Вашингтона неуместны. Обстрелы таких предприятий не влияют на объем нефти, который РФ может добыть или отправить на экспорт, они снижают ее способность превращать «черное золото» в нефтепродукты.

Издание заявило, что удары Сил обороны по этим предприятиям сделали то, чего не смогли достичь западные санкции против РФ. Кампания атак на НПЗ государства-террориста приносят Украине выгоду с ограниченным риском.

Ранее в МИД Украины называли условие, при котором Киев рассмотрит отказ от ударов по НПЗ в РФ.