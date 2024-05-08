Самопровозглашенный президент РБ приказал военным РФ и РБ проверить носители тактического ядерного оружия в рамках так называемого Союзного государства, информирует «НБН».

В отчете ISW отмечается, что соответствующее заявление появилось на следующий день после того, как глава Кремля Владимир Путин заявил о подготовке государства-террориста к проведению ядерных учений.

Американские эксперты считают, что белорусский диктатор таким образом решил поддержать усилия Москвы, которая пытается вынудить Запад прекратить военную поддержку Украины.

В Институте изучения войны подчеркнули, что они не видят признаков стремления Российской Федерации и Республики Беларусь к ядерной эскалации, поэтому применение Москвой и Минском такого оружия остается маловероятным.

Ранее американские аналитики объяснили, что стоит за угрожающими заявлениями Кремля в адрес Запада о ядерных учениях.