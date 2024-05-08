Британская разведка в своем отчете пишет, что командование авиации дальнего действия Военно-космических сил на протяжении войны против Украины пыталось изменить свои системы и тактику действий, так как ПВО ВСУ перехватывает большое количество ракет.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В сводке сказано, что россияне хотели использовать более старые ракеты и повысить их эффективность, так как запасы такого нового оружия исчерпались. В связи с этим оккупанты модернизировали Х-101, снизив наполовину ее дальность и оснастив боеприпас второй боеголовкой.

Разведка Великобритании объяснила, что РФ не нужна полная дальность этих крылатых ракет для обстрелов Украины, однако установка второй боеголовки призвана повысить осколочное действие на цель, особенно незащищенную.

Напомним, в Офисе Генпрокурора заявили, что половина северокорейских ракет, которыми ВС РФ били по Украине, взорвалась в воздухе.