Начальник ГВА в эфире телеканала «Эспрессо» рассказал, что у большинства людей, которые остались в Авдеевки после ее захвата россиянами, уже прошла эйфория. Даже те, кому было безразлично, теперь заговорили о том, что жилось при Украине лучше, информирует «НБН».

По словам чиновника, местные жители поняли, что они получили не то, что ожидали, так как в городе нет никаких признаков «освобождения». После оккупации Авдеевки в Сети было много видео, как люди встречают захватчиков, обнимают их. Сейчас же россияне выгоняют хозяев из их домов, мародерствуют.

Барабаш напомнил, что руководство Авдеевки, правоохранители, волонтеры говорили «ждунам», что ничего хорошего после захвата города для них не будет, посмотрев на ситуацию в Мариуполе, Бахмуте и Северодонецке, однако они не верили.

Руководитель ГВА добавил, что в сюжетах пропагандистов снимаются одни и те же люди, их около 20. Их не уважают даже те жители, которые остались в Авдеевке. Кроме того, «освободители» раздают «гуманитарку», которая была завезена в город украинцами.

Напомним, начальник ГВА Часового Яра Сергей Чаус рассказал, сколько людей остается в городе и что усложняет их эвакуацию.