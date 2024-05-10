О том, что «вторая армия мира» не прекращает обстреливать гражданские объекты указанного региона, одновременно начав новую фазу наступления на Северном направлении области, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-аккаунте главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

По словам Синегубова, боевые бригады ВСУ эффективно встретили попытки противника огнем. Однако, по состоянию на 4 часа вечера пятницы, так и ведутся достаточно тяжелые бои в пограничье Харьковской области.

Кроме того, на Купянском направлении успешно отбито 17 штурмов армии Путина, при этом, вражеские диверсанты стремятся активнее «заезжать» на некоторые территории, впрочем, отступают, так как практически сразу получают отпор от украинских защитников.

Глава ОВА добавил — для Харькова не фиксируется наземной угрозы, так как вражеских наступательный возможностей пока не хватает.

Ранее мы писали о том, что РФ намеревается создать буферную зону в Харьковской области.