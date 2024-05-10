О том, что поскольку РФ осознает — после получения Украиной достаточных объемов западного оружия, ситуация повернется против оккупантов, потому вскоре возможно очередное обострение боевой обстановки на передовой, пишет «НБН», ссылаясь на мнение командующего Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка, опубликованное в The Economist.

По словам Павлюка, на данном этапе войны «вторая армия мира» бросает на фронт всю боеспособную технику, стремясь испытать и так истощенные и недостаточно снабжаемые Силы Обороны Украины. В частности, если на протяжении одного месяца или двух, Украине предоставят обещанное вооружение и боеприпасы, «ситуация может обернуться против них [захватчиков]», так называемая «критическая фаза». Кроме того, военачальник добавил — сейчас в ВСУ фиксируется нехватка в артиллерии и бронетехнике, но не в людях.

Командующий Сухопутных войск ВСУ подчеркнул — РФ продолжит концентрировать наступательные усилия на Луганской и Донецкой областях, но и от идей по захвату Киева все еще не отказалась, так как в состоянии «осуществлять масштабные действия сразу на нескольких фронтах», и потому «сейчас проверяет устойчивость наших линий, прежде чем выбрать наиболее подходящее направление».

Ранее мы писали о том, что в Минобороны сообщали подробности успешного отражения прорыва РФ в Харьковской области.