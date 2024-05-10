Агентство Reuters, ссылаясь на слова высокопоставленного источника в Силах обороны Украины, сообщило, что российские оккупационные войска начали активные атаки в Харьковской области, в частности на северо-восточном направлении региона, с целью создания буферной зоны, информирует «НБН».

Как пишут журналисты, «вторая армия мира» пытается продвигаться возле города Волчанск, чтобы оттеснить Силы обороны Украины на 10 километров от границы государства-террориста. При этом ВСУ сдерживают наступление российских захватчиков.

Отметим, что в пятницу, 10 мая, войска страны-агрессора попытались прорвать оборону защитников на Харьковщине. Украинские воины отбили атаку ВС РФ, однако бои в регионе продолжаются.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с коллегой из Словакии заявил о новой волне наступления путинских оккупационных сил на Харьковском направлении.