Пресс-секретарь в эфире национального телемарафона рассказал, что украинская разведка с помощью морских беспилотников Magura V5 смогли уничтожить и повредить большое количество кораблей путинских оккупационных войск в Черном море, информирует «НБН».

По словам представителя ГУР МОУ, по предварительным данным, ущерб для флота «второй армии мира» в результате ударов спецназовцев морскими дронами составляет около 500 миллионов долларов.

Спикер военной разведки подчеркнул, что производители Magura V5 создали уникальные аппараты для поражения флота ВМС РФ и живой силы захватнических войск.

Он добавил, что секрет успешной ликвидации вражеских кораблей – сочетание отличной работы создателей дронов и умелые действия ГУР МОУ, в частности спецназовцев Group 13.

Напомним, в ночь на 6 мая спецподразделение разведки Group 13 ударило дроном Magura V5 по скоростному катеру ВС РФ во временно захваченном Крыму. У Буданова показали кадры поражения судна «освободителей».