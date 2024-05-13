О том, что с начала текущего года армия Путин интенсивнее использует легкие транспортные средства гражданского образца, такие, как вездеходы и мотоциклы повышенной проходимости, с целью переброски «живой силы» поближе к передовой и осуществления штурмов украинских позиций, в особенности, — в ночное время, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Аналитики военной разведки Британии подметили — такая тенденция усилилась после того, как в ноябре позапрошлого года, российским диктатором Владимиром Путиным был лично проведен осмотр недавно приобретенных китайских вездеходов Desertcross 1000-3 от компании Odes Industries. В частности, страна-агрессор уже успела закупить не менее 2 100 подобных автотранспортных средств.

В соответствии с информацией британцев, похоже, что оккупанты фактически регулярно прибегают к использованию облегченных и более быстрых транспортных средств для проведения оперативной разведки оборонительных плацдармов ВСУ, с целью открытия дополнительных возможностей в эффективном поражении Сил Обороны артиллерией, FPV-беспилотниками или дронами-камикадзе.

Впрочем, вследствие данного отказа от брони и огневой мощи ради повышения мобильности, легкие средства становятся гораздо уязвимее их бронированных аналогов для целого спектра систем вооружений. Например, FPV-беспилотники Украины не раз демонстрировали свой результативный потенциал в поражении мотоциклов, вездеходов и багги РФ.

Ранее мы писали о том, что британская разведка объясняла частое «схождение» авиабомб на территорию РФ.