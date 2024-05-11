О том, что авиация государства-террориста сбрасывает авиабомбы на собственную территорию, поскольку армия Путина неспособна успешно транспортировать и применять данные боеприпасы по выделенным целям, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Как стало известно, ровно неделю назад, 4 мая, еще один российский самолет «случайно» сбросил боеприпас ФАБ-500 (фугасная авиабомба) на гражданский объект в Белгороде. При этом, губернатор Белгородщины лишь смог подтвердить взрыв и разрушения, однако отказался от разъяснения причин инцидента, в котором было повреждено не менее 30 домовладений и 10 авто, а еще 5 человек — ранены.

Отмечается, что подобные происшествий уже стали довольно привычным явлением для россиян: только в Белгородском регионе, с марта по апрель, ошибочно «сошли» с бортов авиации РФ не менее 20 боеприпасов (от ФАБ-250 до ФАБ-500).

Аналитики военной разведки Британии резюмировали:

Такие ошибки имеют разрушительные и летальные последствия для российского населения.

Ранее мы писали о том, что разведка Великобритании объясняла, почему РФ не продемонстрировала свою «военную мощь» на параде 9 мая.