Издание OBOZ.UA, ссылаясь на проинформированные источники, заявило, что за дроновыми атаками на электроподстанции и нефтебазу на территории страны-агрессора 13 мая стоит СБУ, информирует «НБН».

Дроны ударили по подстанции «Елецкая» в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что на энергообъекте, который питает тяговые подстанции железной дороги, произошел пожар.

Также в регионе оказалась под ударом нефтебаза «Осколнефтеснабжение», на которой также вспыхнул огонь. Местные жители всю ночь жаловались на громкие «хлопки» в районе предприятия.

В результате дроновой атаки загорелась электроподстанция и в Липецкой области РФ. Губернатор Игорь Артамонов утверждал, что в регионе БПЛА якобы удалось «подавить».

Собеседник журналистов заявил, что промышленность государства-террориста – законная цель для СБУ и спецслужба продолжить подрывать военный потенциал России такими атаками.

Напомним, в ночь на 10 мая беспилотники атаковали крупнейший НПЗ в Калужской области.