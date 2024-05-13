О том, в течение какого времени местные власти предполагают эвакуировать всех жителей Волчанска, в результате наступления путинской армии на Харьковщине, фактически оказавшегося на линии фронта, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Волчанской городской военной администрации (ГВА) Тамаза Гамбарашвили, опубликованное «Радіо Свобода».

По словам главы ГВА, на 10 часов вечера воскресенья, 12 мая, на «горячую линию» администрации поступило не менее 250 заявок от граждан, стремящихся поскорее выехать. При этом, утреннее количество идентичных запросов может существенно возрасти, поскольку информация еще обрабатывается.

Гамбарашвили акцентировал:

Первые бригады уже поехали по городу людей эвакуировать. Думаю, что в течение суток мы сможем эвакуировать все население.

Ранее мы писали о том, что в Нацполиции сообщали о ситуации вокруг Волчанска 12 мая, назвав количество оставшихся жителей.