Представитель ОСГВ «Хортица» в эфире национального телемарафона рассказал, что ситуация в районе Часового Яра не изменилась, бои идут днем и ночью. ВС РФ уничтожают город и населенные пункты вблизи него артиллерийским огнем и ударами авиационных бомб, информирует «НБН».

По словам Волошина, Часов Яр расположен на высотах, поэтому путинские оккупационные силы стремятся захватить его, чтобы в дальнейшем наносить удары и наступать на Славянск, Краматорск и Дружковку.

Он сообщил, что за прошедшие сутки армия РФ совершила минимум 12 штурмов, почти 150 минометных и артиллерийских обстрелов в районе Часового Яра.

«Освободители» пытаются найти слабые места в обороне ВСУ. Теперь россияне не прут, как раньше, массированными «мясными штурмами», а пытаются зайти со стороны сел Ивановское и Богдановка. Командование ВС РФ пытается максимально беречь технику в этих атаках, не жалея мобилизованных и экс-заключенных из подразделений «Шторм Z» и «Шторм V».

Спикер ОСГВ «Хортица» добавил, что россияне прилагают максимум усилий, чтобы добиться успеха на этом направлении, однако не получают результата.

Ранее разведка Великобритании сообщила, как возросло количество атак путинских войск на Часов Яр в течение месяца.