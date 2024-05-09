О том, что фактически 75 процентов вышеописанной интенсификации наступления «второй армии мира», было зафиксировано в окрестностях Авдеевки, Часового Яра и Марьинки на Восточной линии фронта, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Как стало известно, на протяжении периода с марта по апрель, численность нападений оккупантов, в районе Часового Яра, подросло на 200 процентов, что практически свидетельствует о «горячем» стремлении Кремля получить контроль над данным городом, расположенным на возвышенности западнее Бахмута.

Впрочем, вопреки такому заметному увеличению количества атак на вышеописанном направлении, путинские войска в апреле смогли добиться лишь незначительных тактических успехов, и, судя по всему, понесли тяжелейшие потери.

Ранее мы писали о том, что британская разведка раскрывала настоящие цели мобилизации, объявленной РФ на ВОТ Запорожья.