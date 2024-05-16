Российский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на источники в экстренных службах региона, заявил, что как минимум одну ракету, которая ночью атаковала Крым, ПВО оккупантов сбить не смогла, информирует «НБН».

В результате ракета попала в заправочную станцию на авиабазе «Бельбек» под Севастополем, вспыхнул пожар. Как пишет Telegram-канал, по предварительной информации, пострадавших в результате обстрела военного объекта нет.

В то же время в оборонном ведомстве страны-агрессора утверждают, что ночью над территорией временно захваченного Крымского полуострова противовоздушная оборона якобы уничтожила 5 баллистических ракет ATACMS.

Напомним, что ранее удар по аэродрому «Бельбек» был нанесен в ночь на 15 мая. В Сети опубликовали кадры прилета по авиабазе, а также показали фотографии уничтоженной в результате обстрела техники «второй армии мира».