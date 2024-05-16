Российский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на источники в экстренных службах региона, заявил, что в результате атаки на авиабазу «Бельбек» 15 мая были уничтожены 2 истребителя-перехватчика МиГ-31 и сгорел склад горюче-смазочных материалов.

Также в ходе атаки на аэродром пострадали 11 захватчиков, информирует «НБН».

Той же ночью в районе села Вишневое под Севастополем ракета прилетела в ЗРК С-400 «Триумф», комплекс загорелся. Помимо этого, удар «демилитаризовал» живую силу российских оккупационных войск – 2 захватчика получили ранения, 2 «освободителя» стали «грузом 200».

Отметим, что авиабаза «Бельбек» оказалась под ударом на следующую ночь 16 мая. В ходе атаки на аэродроме была поражена заправочная станция россиян.

Как сообщалось, неспокойно во временно захваченном Крыму было и утром 13 мая – на горе Ай-Петри прогремели взрывы. СМИ сообщили, что по военному объекту сил ПВО армии Путина был нанесен ракетный удар. В результате атаки был ликвидирован командир воинской части ВС РФ.