Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на собственные источники, заявил, что в результате удара по объектам ВС РФ в Крыму 16 мая армия Путина потеряла минимум полсотни оккупантов – 23 захватчика были ликвидированы, более 30 «освободителей» получили ранения, информирует «НБН».

По данным Telegram-канала, атака на аэродром «Бельбек» в Севастополе «отминусовала» истребитель МиГ-31, запасы боеприпасов и топлива. Также был поврежден ЗРК С-300, который оккупанты надеются отремонтировать.

В других районах полуострова в результате обстрела были уничтожены 2 ЗРК С-400 и 6 единиц боевой техники, которую захватчики приготовили для отправки на фронт.

Напомним, в сети опубликовали спутниковые снимки аэродрома «Бельбек» после удара 15 мая. Фотографии показали, какую технику и авиацию потеряли путинские оккупационные силы.