Как пишет российский Telegram-канал ASTRA, ночью жители Новороссийска пожаловались на громкие взрывы, в Сети сообщили, что местный порт атаковали беспилотники, в результате удара он и часть города оказались обесточены.

Фото — t.me/astrapress

Также стало известно, что в Новороссийске под ударом БПЛА оказалась и нефтебаза. В Сети опубликовали множество кадров атаки дронов на город, информирует «НБН».

Фото — t.me/astrapress

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о «безуспешной попытке» Украины атаковать гражданские объекты Новороссийска. Глава региона утверждает, что силы ПВО подавили более 10 БПЛА, а на территории города возникли «локальные возгорания» из-за падения дронов. Путинский чиновник добавил, что пострадавших в результате удара беспилотников нет.

При этом жители Новоросссийска насчитали 33 БПЛА и более 35 взрывов, а российские «военкоры» подтвердили прилеты.

По данным Telegram-канала ASTRA, беспилотники поразили нефтебазу «Газпрома» в поселке Кириловка, нефтебазу «Грушовая балка» «Транснефти», а также «Новороссийский мазутный терминал» и терминал «Импортпищепром». В последнем дроны попали в два резервуара с топливом.

Также ночью БПЛА ударили по НПЗ в российском Туапсе. В Сети показали кадры прилета по предприятию.