Экс-глава оборонного ведомства США в интервью CBS отметил, что после предложения французского президента Эммануэля Макрона по отправке западных войск в Украину у многих лидеров стран Европы, скорее всего, «схватило сердце», информирует «НБН».

Бывший чиновник считает, что странам-членам Альянса не стоит исключать такую возможность, при этом Западу можно не сообщать об этом серьезном шаге.

Гейтс обеспокоен тем, что Вашингтон слишком много говорит, как и другие правительства, ведь иногда лучше делать и не говорить об этом. Бывший министр обороны США отметил, что тема ввода войск Альянса вызывает волнение не только у представителей американского руководства, но и у европейских политиков.

Экс-глава Пентагона считает ситуацию на поле боя в Украине «достаточно зловещей». По его словам, западные страны должны как можно скорее отправить Киеву необходимую военную помощь, в частности системы ПВО, ракеты и артиллерию, чтобы украинская армия смогла сдержать наступление путинских оккупационных сил и создать прочную линию обороны.

Ранее американское СМИ заявило, что государства Альянса приближаются к решению об отправке своих военных в Украину.