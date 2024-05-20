Спикер оперативного командования «Юг» в эфире национального телемарафона заявил, что в районе села Работино на Запорожье не было потерь позиций Сил обороны Украины, информирует «НБН».

По его словам, на протяжении последней недели «вторая армия мира» усилила атаки в этой зоне фронта и продолжала безрезультатно штурмовать населенный пункт.

Глава пресс-центра отметил, что в течении нескольких недель россияне заявляют об оккупации Работино, за последние дни путинские войска «захватывали» село трижды. Однако соответствующие сообщения врага являются дезинформацией.

Плетенчук рассказал, что ситуация в районе Работино остается сложной – населенный пункт простреливается насквозь, от него почти ничего не осталось. Пресс-секретарь подчеркнул, что село находится под огневым контролем ВСУ и российских оккупантов там нет.

Напомним, глава Запорожской ОВА Иван Федоров объяснил, зачем россияне объявили курортный сезон на временно захваченных территориях региона.