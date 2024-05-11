О том, что уже третий летний сезон россияне обещают обеспечить «наплыв туристов» на захваченное Азовское побережье, но на самом деле преследуют дополнительные цели, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По словам Федорова, дважды подобные «курортные сезоны» были удачны исключительно для подразделений российско-оккупационных войск, проживающих на отжатых базах отдыха, и активно тренирующихся на полигонах вдоль побережья Азовского моря.

Впрочем, и в этом году оккупантам весьма необходимы российские отдыхающие, о чем свидетельствуют заявления гауляйтеров касательно «построения города-курорта в Приморске» и привоза «полумиллиона отдыхающих» в Бердянск, и все этим стремления — только из-за реальной потребности в формировании живого щита для армии Путина.

В частности, таким образом, в отелях и на базах отдыха, то есть за «спинами туристов», Москва хочет спрятать своих «хороших русских». Кроме того, отдыхающими, которые поедут как в Крым, так и на Азовское побережье посредством «сухопутного коридора», не против прикрыть военную логистику — Крымский мост.

Ранее мы писали о том, как Федоров комментировал проведение РФ мобилизации на Запорожье.