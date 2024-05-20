Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» подтвердил, что во временно захваченном Севастополе 19 мая был поражен ряд объектов «второй армии мира», российские захватчики понесли потери в результате удара баллистическими ракетами ATACMS, информирует «НБН».

По данным Telegram-канала, в ходе обстрела были ликвидированы 17 моряков ЧФ РФ, также российские оккупационные силы потеряли 4 крылатые ракеты.

Отметим, что в Сети заявили об уничтожении малого ракетного корабля «Циклон» в Севастополе в результате атаки на Крым 19 мая. Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук прокомментировал соответствующие сообщения. По словам представителя ВМС ВСУ, если эти данные подтвердятся, то у Черноморского флота РФ на полуострове больше не осталось носителей крылатых ракет.