В воскресенье, 19 мая, стало известно, что в ходе атаки на временно захваченный Севастополь мог быть уничтожен малый ракетный корабль «Циклон» Черноморского флота страны-агрессора, информирует «НБН».

В эфире «Радио Свобода» пресс-секретарь ВМС Украины назвал высокой вероятность «демилитаризации» этого судна во временно оккупированном Крыму, сейчас соответствующая информация верифицируется.

По его словам, если информация об уничтожении судна российских захватчиков в Севастополе подтвердится, это будет означать, что ЧФ РФ лишился последнего носителя крылатых ракет на полуострове.

Плетенчук добавил, что вооруженный ЗРК «Панцирь-С» корабль «Циклон» «освободители» использовали в бухте Севастополя в качестве ПВО. При этом захватчики не сделали ни одного выстрела с этого судна.

Напомним, в апреле ВСУ ударили по кораблю «Коммуна» в Севастополе, в Сети показали фотографию пораженного судна.