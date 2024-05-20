Российский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на источники в экстренных службах Краснодарского края, заявил, что в ходе дроновой атаки на военный аэродром «Кущевская» минимум три беспилотника не были сбиты и ударили по территории авиабазы, информирует «НБН».

Сообщается, что в результате атаки БПЛА на аэродроме вспыхнул пожар, была повреждена инфраструктура авиабазы и сверхзвуковой истребитель Су-27 «второй армии мира».

Об ударе беспилотников по аэродрому «Кущевская» сообщали местные жители. В оперативном штабе соответствующую информацию не подтверждали, заявив о возникновении «локального возгорания». В то же время СМИ рассказали, что за атакой на авиабазу в Краснодарском крае стоит Служба безопасности Украины.

Напомним, в понедельник утром, 20 мая, в Луганске прогремела серия взрывов. В Сети показали кадры «бавовны» во временно захваченном городе, сообщив об ударе по базе российских захватчиков.